Viviano: “Scudetto, Inter e Juve partono davanti alle altre. Correa? Gran colpo”

Il portiere del Fatih Karagümrük fa le carte al campionato: "L'Atalanta non va sottovalutata"

Intervistato da Sky Sport, Emiliano Viviano, portiere del Fatih Karagümrük, fa le carte al campionato italiano: "L'Atalanta non va sottovalutata, ho visto che qualche esperto la mette quinta: io dico che va presa in considerazione per la top 3 - le sue parole -. Milan? Sono contento, è l'orgoglio italiano in Europa, ma Juve e Inter partono un po' più avanti".