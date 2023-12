"È fallo di Lautaro Martinez su Lobotka, ma non è così clamoroso come si sta dicendo in giro". È questo il pensiero sicuro di Emiliano Viviano, intervenuto ai microfoni di TvPlay, dove l'estremo difensore spiega: "Rispetto a quello ce ho letto, ho visto l'intervento e dico che non è un scandalo come tutti dicono. Per me è fallo e il gol era a annullare, ribadisco, ma non era così clamoroso come dicono in tanti".