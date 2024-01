Ultimo grande giorno a Riyadh per l'Inter che disputerà questa sera la finale della Supercoppa Italiana. La giornata di oggi si è aperta con la visita all'Ambasciata Italiana da parte di una delegazione nerazzurra composta dal Vice Presidente Javier Zanetti, dal CEO Corporate Alessandro Antonello e dal CEO Sport Giuseppe Marotta in compagnia della delegazione del Napoli, avversario dell'Inter in finale.

Presenti, insieme alle delegazioni di Inter e Napoli, anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e il commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti. Gli ospiti sono stati accolti dall'Ambasciatore Italiano in Arabia Saudita Roberto Cantone.