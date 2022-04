Dopo essere stato a pochi centimetri dal cederlo all'Inter quest'estate, ora il Borussia Moenchengladbach ha tutta l'intenzione di trattenere anche per il prossimo anno l'attaccante francese Marcus Thuram. Almeno, questa è la volontà espressa dal direttore sportivo Roland Virkus, che in un'intervista a Kicker afferma di volere convincere lui, come Alhassane Pléa e Breel Embolo a rimanere tra i Fohlen: "Se raggiungeranno il loro pieno potenziale, Plea, Thuram ed Embolo saranno dei top player assoluti. Parlerò con tutti e tre e spiegherò cosa stiamo pianificando. Fondamentalmente, non intendo vendere nessuno; lotterò perché i ragazzi rimangano qui. Però bisogna considerare anche i loro progetti personali: non si può escludere che perseguano altri obiettivi per loro stessi. Nel caso in cui non trovi un accordo, dovremo pensare a come risolve la situazione".