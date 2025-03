"Lo scontro diretto ha dato sicurezza al Napoli che sembrava in difficoltà. La squadra c'è e ha grande carattere. È una corsa interessante tra Inter e Napoli, ma le altre stanno arrivando. Così Pietro Paolo Virdis, ex attaccante negli anni Settanta e Ottanta, intervenendo al microfono di Radio Anch'io Lo Sport questa mattina.

"Per il campionato italiano è bello, purtroppo per me il Milan non fa parte della situazione", riassume Virdis chiudendo il suo intervento.