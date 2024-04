Pierpaolo Virdis loda il Milan per l'ottimo campionato svolto, ma che non basterà ad agganciare la vetta occupata dall'Inter. Questa è la convinzione espressa dall'ex attaccante rossonero ai microfoni del Quotidiano di Puglia in vista della sfida col Lecce, altra squadra nella quale ha militato: "Il Milan sarà secondo, alle spalle di una Inter troppo grande. Il Milan di oggi, troppo lontano dall’Inter per il primato, ha messo le mani sul secondo posto e Stefano Pioli sta svolgendo un lavoro importante. I rossoneri sono secondi all’Inter anche per il numero dei gol segnati. Hanno pagato per qualche infortunio, ma stanno giocando molto bene, è una squadra piena di verve e di valori tecnici, la società è stata brava nelle scelte, bravo anche Pioli, una certezza".