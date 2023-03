"L'idea è quella di tutelare sempre di più e nel miglior modo possibile la categoria dei giovani arbitri che subiscono violenze inaudite, non solo da calciatori ma anche da dirigenti". Lo ha detto Gabriele Gravina a proposito delle iniziative contro la violenza nel calcio. "È chiaro che chi tocca l'arbitro dovrà uscire dal mondo del calcio - ha spiegato il presidente federale come riporta TMW -. E siamo pronti a impugnare qualsiasi sanzione che non sia esemplare.