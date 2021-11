Vink critico: “Ajax, mi sorprende che Onana sia ancora in formazione”

L'ex Genoa: "Pasveer sta andando alla grande, penso non ci sia più bisogno del camerunese"

Marciano Vink, ex giocatore di Ajax e Genoa, ospite negli studi di ESPN Netherlands ha criticato il club di Amsterdam per la decisione di schierare da titolare André Onana nel match di Champions League contro il Besiktas, nonostante la storia tra il camerunese e i Lancieri sia praticamente finita: "Il problema è che c'è molto sentimento in questa faccenda. Trovo incomprensibile che Onana sia ancora in formazione. Soprattutto se si guarda alla storia, dove l'Ajax è stato davvero clemente. Nessuno gli ha messo quella pillola in bocca, l'ha fatto lui stesso. Penso che Marc Overmars abbia detto che con lui sia finita. Penso che Remko Pasveer stia andando alla grande, anche i numeri lo dimostrano. Le parate che fa sono come quelle di Onana. Quindi non ce n'è bisogno".