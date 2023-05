Emanuela Carpani, sovrintendente alle Belle arti di Milano, riguardo la situazione dello stadio di San Siro "non potrà che confermare le riserve che io ho in più occasioni indicato". Lo afferma con sicurezza il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, in lotta per evitare l'abbattimento dello storico impianto.

"Sono felice della soluzione ricercata tra le parti. Vedo che il sindaco intende ascoltare Carpani, che non potrà che confermare le riserve che io ho in più occasioni indicato - si legge su Calcio e Finanza -. Mi sembra utile ricordare che la sovrintendente Carpani rappresenta il ministero della Cultura e non il Comune di Milano. Intendo dire che è necessario salvare valori condivisi, ma non trovare soluzioni di mediazione. Auguro al Comune di Milano di trovare la risposta giusta”.