Gianmaria Vincelli, consigliere comunale di maggioranza di Sesto San Giovanni e candidato alle prossime elezioni regionali lombarde nelle file di Noi Moderati – Rinascimento Sgarbi, interviene nella delicata questione del nuovo stadio di San Siro sposando in parte la linea proposta da Ignazio La Russa: "Non ci sto a questa prepotenza politica perpetrata da Matteo Salvini nei confronti della città di Sesto San Giovanni, non si capisce se stia parlando in qualità di ministro, segretario o come tifoso del Milan. Nel giro di 24 ore ha cambiato opinione rimettendo in discussione la naturale ubicazione del nuovo stadio a Sesto San Giovanni. Beppe Sala dovrebbe essere già soddisfatto che lo stesso sviluppatore dell’area sestese, Hines, costruirà nell’ex area Trotto a ridosso di S. Siro, il nuovo quartiere che porterà alle casse di Milano circa 12 milioni di euro di oneri di urbanizzazione.