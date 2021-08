Vignato: “Monza progetto migliore, gli altri mi guardavano in prospettiva”

Il baby talento classe 2004 è stato accostato sul mercato anche all'Inter

"E' stato tutto inaspettato, veloce, ma qui mi trovo benissimo, mi hanno accolto bene. Il progetto del Monza era per me il migliore, tante squadre mi guardavano in prospettiva, qua ho trovato altro: spero di giocare il più possibile, divertirmi e segnare. A chi mi ispiro? A Ronaldinho", le sue prime parole riportate da monza-news.it.