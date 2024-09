"Di chi sono tifoso? Dell'Inter, ci ho giocato sei anni. E' la mia preferita, dopo tante stagioni...". Christian Vieri non si tira indietro e ammette la propria simpatia per i nerazzurri in un'intervista a L'Immediato.net.

"L'Inter ha ancora la rosa più forte, la vedo davanti a tutti. La Juve sta andando benino, piano piano. L'allenatore ha iniziato poco fa, ci vuole tempo in tutte le cose", ha aggiunto l'ex calciatore protagonista in questi giorni al Vieste Padel Trophy organizzato sulle rive del Gargano.