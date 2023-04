Nel corso della Bobo TV, l'ex attaccante Christian Vieri ha parlato così del momento difficile vissuto da Romelu Lukaku: "Non è tranquillo davanti alla porta ed è un dato di fatto. Parlo da attaccante, se Ventola ogni domenica sbaglia sempre dei gol così io gli dico di andare a fare mezz'ora di tiri in porta in allenamento tutti i giorni. È importante che abbia le occasioni, se ne avesse una ogni 10 partite mi preoccuperei. Deve stare al 100%, quando è al top è immarcabile. Credo che non sia tranquillo come non lo siano nemmeno Dzeko e Lautaro".