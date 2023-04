"L'Inter è uno squadrone, deve fare tutte le partite così, come quella di Lisbona". Lo ha detto Christian Vieri dal salotto della BoboTV. "Sapete cosa vuol dire andare a giocare in Portogallo: devi essere squadra vera sennò non la ciapi mai. E stasera l'Inter poteva fare 4-5 gol: deve giocare sempre così. Questa è l'Inter che vogliamo - ha ribadito con forza Bobone -. Dopo Salerno, hanno dimostrato di essere uno squadrone. peccato aver buttato via tanti punti quest'anno in campionato. Qualificazione? Per me ormai non c'è storia, discorso chiuso".