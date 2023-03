Intervenuto come di consueto sulla Bobo TV, Christian Vieri commenta così il momento delicatissimo vissuto dall'Inter: "Ha già perso 8 partite così, può anche dominare per 90' ma continua a perdere punti. Una squadra come l'Inter non può farlo. Poi c'è tanta gente che crossa, se giocassi ancora nell'Inter darei capocannoniere ogni anno. L'Inter ha tanti giocatori forti, a fine anno si tireranno i bilanci sull'allenatore. Ma i giocatori ci sono".