Vieri: “Per lo Scudetto vedo l’Inter troppo più forte di tutti”

L'ex attaccante analizza così il campionato

Intervenuto nel corso della ‘Bobo TV’, Christian Vieri analizza così la lotta Scudetto: “Vedo l’Inter troppo più forte di tutti. Secondo me il Napoli non è ancora attrezzata per lottare per il titolo. Io avevo detto che la Juventus era la più attrezzata per vincere il campionato, ma andando via Ronaldo mancano quei 28 gol. Per me quest’anno vince l’Inter che è più squadra, Inzaghi ha voluto Correa che ha fatto subito doppietta, poi c’è Dzeko che è una garanzia. Loro faranno tanti gol su giocate del bosniaco. Secondo me sono tosti e li vedo davvero forti, io per il titolo dico Inter che secondo me farà bene anche in Champions”.