"Inzaghi ha detto che è stata la migliore partita, non sono d'accordo - le sue parole -. Sono lenti, ci sono tanti errori, sta giocando male da inizio stagione. Sono in difficoltà, c'è poco da fare. Fisicamente fanno fatica, tanta fatica. Vedendoli in campo vanno sempre allo stesso ritmo da inizio a fine partita. La Roma non meritava di vincere, ma l'Inter ha fatto male. Anche il pareggio sarebbe stato troppo poco per l'Inter. Se non stai bene fisicamente, fai fatica a fare tutto. Per me è la squadra più forte del campionato, ma da inizio anno vanno allo stesso passo. Gosens? E' un mistero, non ha praticamente mai giocato. Era uno dei più forti in Europa, al pari di Perisic, in quel ruolo".