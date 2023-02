Christian Vieri, durante la scorsa puntata della 'Bobo Tv' in onda su Twitch, ha espresso alcune convinzioni su Romelu Lukaku: "È più pesante fisicamente di Osimhen. Il belga è stato dominante due anni fa con Conte. In questa stagione, senza di lui, sta facendo fatica a trovare la forma fisica e ritmo partita. Ma non si può paragonare ad Osimhen perché il nigeriano ha caratteristiche differenti nell'espressione del gioco".