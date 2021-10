Vieri: “Lucca è l’attaccante del futuro, ma diamogli tempo”

Sul giovane capocannoniere della B s'esprime un grande ex numero nove

Sta facendo parlare di sè per i numeri impressionanti in cadetteria. Rilevante controllo del corpo e delle movenze, padrone dei gesti tecnici, conoscenza accurata del culto del gioco, associandosi e trovando con efficienza funzionale la posizione da occupare, notevoli strappi in progressione e la fame identitaria da vero nove. La fotografia di Lorenzo Lucca recita 6 gol in 7 partite alla prima stagione in cadetteria, 19 su 34 presenze nei professionisti. Il futuro può essere del gigante di Pisa. La pensa così anche Christian Vieri: "È l'attaccante del futuro, ha grandi qualità, ma sta giocando in B - spiega nel corso della serata al Festival dello Sport a Trento -, perciò diamogli tempo senza mettergli eccessive pressioni. Facciamogli fare qualche partita in massima serie e poi lo valuteremo con più sicurezza. Gioca con grande qualità e nonostante sia così alto è funzionale ad una tipologia ragionata di gioco".