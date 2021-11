Vieri: “Lautaro, Sanchez e Vidal a bordocampo: lì ho capito che l’Inter avrebbe vinto”

L'ex bomber nerazzurro alla Bobo Tv: "Una volta segnato l'1-0, la partita è finita"

Ieri spettatore in tribuna a San Siro, Christian Vieri è rimasto impressionato dalla maturità con cui l'Inter ha piegato l'Udinese, con due fiammate concretizzate in gol da Joaquin Correa. "L'Inter è forte, con l'Udinese sapevo che il gol sarebbe arrivato - le parole di Bobo sul suo canale Twitch -. L'ho detto vedendo chi si stava scaldando in panchina: c'erano Sanchez, Lautaro, Dimarco, Vidal... Una volta segnato l'1-0, la partita è finita".