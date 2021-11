Vieri avvisa: “Italia, non andare ai Mondiali è un patatrac finanziario”

Le parole dell'ex attaccante: "Non facciamo gol, davanti facciamo fatica. Ma la squadra è forte"

Bobo Vieri, nel corso del rituale appuntamento con la BoboTV, ha parlato ampiamente delle difficoltà della Nazionale, costretta a giocarsi i Mondiali nel barrage di fine marzo: "Per vincere serve una squadra forte e un po’ di fortuna. Se l'Italia non perde da più di 30 partite vuol dire che è forte. Abbiamo vinto l’Europeo, ora la ripresa è stata molto lenta. Non facciamo gol ed è sotto gli occhi di tutti, ci sono poi tanti infortunati e problematiche ma davanti facciamo fatica. Non andare ai Mondiali è un patatrac finanziario pazzesco".