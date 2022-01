Vieri: “Inter troppo più forte delle altre. Brozo? Gioca con la sigaretta in bocca”

L'ex bomber durante la Bobo Tv: "Non c'è partita con nessuno, sull'1-1 Inzaghi ha mandato a scaldare Dzeko, Correa e Vidal..."

"L'Inter è troppo più forte, non c'è partita con nessuno. Sull'1-1, Inzaghi ha mandato a scaldare Dzeko, Vidal, Correa, Dimarco...". Nel consueto appuntamento con la Bobo Tv, dopo il 2-1 nerazzurro con la Lazio, Christian Vieri ribadisce un concetto che sostiene da tempo: la squadra di Inzaghi è la super favorita alla vittoria dello scudetto. E ogni giornata arriva puntuale una dimostrazione di forza: "Ieri hanno preso un gol dopo una cappellata, se non non gli segni mai - spiega l'ex bomber -. Non ho mai avuto la sensazione che la Lazio potesse far qualcosa. Giocano bene, sono tranquilli, ti danno la sensazione che possono segnare da un momento all'altro. Brozovic? Non mi fa impazzire ma gioca con la sigaretta in bocca. Poi per me ieri è stato Sanchez il migliore in campo".