Vieri: “Inter non bene contro il Venezia, ma presi tre punti importanti”

"Per Dzeko nessun fischio, solo qualche mugugno di frustrazione", ha aggiunto

Intervenuto nel corso della ‘Bobo TV’, Christian Vieri analizza così Inter-Venezia, con la sofferta vittoria nerazzurra in pieno recupero: “Prendiamoci i tre punti, ma non bene. Non è stata una partita come le altre dell’Inter. Con 5000 persone è difficile giocare, non ti prepari mentalmente. Con lo stadio pieno finiva 4-0. Ho visto una squadra stanca, ha sbagliato tante occasioni, però poi il vecchio Dzeko ha preso altri due punti. Vincere è importante visto che il giorno dopo c’era Milan-Juventus che potevano prenderti dei punti. Hanno sofferto e faticato a fare il secondo gol. I fischi per Dzeko? Qualche mugugno per qualche stop sbagliato, ma sappiamo bene com’è giocare a San Siro. Forse c’era qualche mugugno di frustrazione, ma nessun fischio. Alla fine arrivano tre punti fondamentali”.