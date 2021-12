Vieri: “Inter devastante in ogni reparto. Inzaghi? Ha trovato la squadra pronta”

L'ex attaccante durante la Bobo Tv: "Ieri ero allo stadio per Inter-Cagliari e al 35' ho detto al mio amico 'andiamo a casa'"

L'Inter quasi 'annoia' per la sua superiorità manifesta in Serie A. E' l'impressione che ha lasciato la squadra nerazzurra a Christian Vieri nel match stradominato col Cagliari: "Ieri ero allo stadio per Inter-Cagliari e al 35' ho detto al mio amico 'andiamo a casa'. Era 1-0, con 15 tiri in porta e allora sono andato a mangiare una pizza. L'Inter è devastante in ogni reparto, ha giocatori fenomenali che stanno giocando un grande calcio. Poi va detto che Inzaghi ha trovato una squadra pronta, che con Conte ha vinto il campionato a gennaio l'anno scorso".