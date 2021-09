Vieri: “Inter-Atalanta da Champions. La squadra di Inzaghi rivincerà lo scudetto”

L'analisi dell'ex attaccante alla Bobo Tv

Christian Vieri era presente al Meazza per vedere Inter-Atalanta. "Una partita da Champions League - dice alla Bobo Tv -. Ci siamo divertiti. Due squadre che volevano vincere. L'Atalanta ha fatto una grande partita, sono forti fisicamente e giocano un bel calcio. Quando attaccano vanno in area in 4-5 sempre. L'Inter bene, è forte. Ha fatto un grande gol Lautaro, Dzeko gioca bene, fa giocare bene tutti. Secondo me rivince il campionato perché sono ancora i più forti".