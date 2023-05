Nel corso della puntata odierna della Bobo TV, Christian Vieri parla così in vista dell'Euroderby di ritorno di domani. L'Inter riparte da una vittoria per 2-0 ottenuta all'andata: "Perché il Milan può ribaltare? Perché è una finale di Champions League, è un derby, è una partita a sé - ha esordito -. Io ho perso un derby 6-0, può succedere di tutto. In queste partite qua non c'è il vantaggio di 2-0 o la possibilità di gestirla. Poi rientra anche Leao. Il Milan può far gol dopo un minuto e a quel punto vengono fuori tante cose. Può sicuramente ribaltare il risultato, abbiamo visto lo scorso anno con Giroud. In qualunque momento in cui la partita sembra finita basta un gol, poi i rimpalli vanno tutti agli altri, può succedere di tutto. La partita è ancora viva. Se ce la farà poi non lo so, ma basta un gol per ribaltare tutto".

E ancora: "Per me oggi l'Inter è la squadra più in forma d'Europa, ma non vuol dire che vincerà la Champions o che passerà domani. Può davvero succedere di tutto domani".