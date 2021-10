Vieri: “Icardi-Inter e il problema Wanda. Se Spalletti non parlava perdeva forza”

"La moglie parlava sui social e i giocatore si erano inc***ati. Se l'allenatore non dice niente non è più credibile"

Ospite in settimana di Luis Sal e Fedez nel noto podcast di YouTube 'Muschio Selvaggio', Christian Vieri ha avuto modo di ricordare anche la rottura di Mauro Icardi con gli ex compagni all'Inter, che portò prima al passaggio della fascia di capitano ad Handanovic e infine alla cessione del centravanti al PSG: "Quando capita che un giocatore ha problemi nello spogliatoio? Sono c***i dell'allenatore. Se c'è un giocatore che fa casino non interessa me, ma l'allenatore. Per esempio l'Inter con Icardi, c'è stato questo problema della moglie (Wanda Nara, ndr) che parlava sui social e i giocatori si erano inc***ati. Ma anche lì se le deve sbrigare l'allenatore (Spalletti, ndr). Se l'allenatore non dice niente perde forza, quindi non è più credibile. Tra di noi si può sbagliare, tutti sbagliano, però nessuno deve dare delle colpe a un altro. Se si sente da fuori di un familiare, si va fuori di testa, arrivi al campo con le mazze da baseball. Tra di noi sempre rispetto, sappiamo che la domenica possiamo combinarne di tutti i colori, fa parte del gioco. Basta che nello spogliatoio rimaniamo noi e l'esterno deve essere esterno".