Vieri: “Grandissima Inter nel primo tempo, bravo il Milan a non mollare”

L'analisi dell'ex centravanti nerazzurri sul derby di Milano

"Primo tempo grandissima Inter. Non c'era partita, i nerazzurri potevano fare 3-4 gol. Si vedeva che erano troppo più forti. Invece poi la partita è stata un po' strana: la palla girava meno velocemente, meno aggressivi, mentre il Milan ha avuto più foga, anche fisicamente, e alla fine due gol un po' così. Fino all'1-1, Giroud non aveva mai toccato una palla. Non me l'aspettavo questa gestione del risultato da parte dell'Inter, bravo il Milan a non mollare". Questo il commento di Christian Vieri al derby sulla BoboTV.