Vieri: “Dzeko e Correa faranno i gol di Lukaku. Lautaro a 30 se calcia i rigori”

Christian Vieri spende ancora parole importanti per l’Inter nel corso della Bobo TV: “L’Inter è ancora la più forte, deve vincere lo Scudetto. In attacco ha perso Lukaku ma ha preso Dzeko e Correa che faranno i gol che faceva il belga. Vedo una grande Inter, ma anche un grande Milan. L’Inter ha fatto molto bene nel primo tempo contro il Real Madrid, prima quando perdeva in Champions poi non vinceva nemmeno in campionato. Poi il Bologna è una buona squadra, non è mai facile giocarci contro. Lautaro a 25-30 gol? Se calcia i rigori sì", ha concluso rispondendo a una domanda di Antonio Cassano.