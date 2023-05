Ospite alla 'Charity Gala Dinner' andata in scena ieri sera a Roma in vista della finale di Coppa Italia, Christian Vieri ha detto la sua sulla stagione dell'Inter, contraddistinta da tanti alti e bassi che comunque non le hanno impedito di mettere un trofeo in bacheca, la Supercoppa italiana, e di giocarsene altri due tra domani e sabato 10 giugno: "L'Inter non può perdere 12 partite perché è talmente più forte delle altre che sono numeri esagerati - le parole di Bobo ai cronisti -. Inzaghi è stato criticato per quello, poi ha conquistato due finali e sta facendo un grande lavoro.

City? Dopo la gara col Real abbiamo pensato che sarà difficile, ma in una gara secca può succedere di tutto. L'Inter sta bene fisicamente e mentalmente, è pronta a fare una grande partita".