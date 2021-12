Vieri avvocato di Lautaro: “In Italia rompono se non segna per due gare”

L'ex attaccante nerazzurro: "L'argentino resta un gran giocatore, ci vogliono tempo e calma"

Bobo Vieri si spende in favore di Lautaro Martinez. Nel salotto della BoboTV, l'ex attaccante dell'Inter ribatte alle critiche piovute recentemente sul giocatore argentino: "In Italia rompono se Lautaro non segna per due gare, ma l'argentino resta un giocatore della Madonna. Ci vogliono tempo e calma, all'estero c'è pazienza a differenza dell'Italia. Pensate a Patrick Kluivert: in Italia dicevano che doveva smettere, poi è andato al Barcellona da protagonista...", le parole riportate da Tutto Mercato Web.