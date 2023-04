"Stankovic? Io non l’avrei preso perché ci volevano due mesi affinché capisse fino in fondo il campionato, poi abbiamo visto la media punti e ha fatto peggio di Giampaolo. Soprattutto non c’è stata nessuna svolta, io l’avrei cambiato due mesi fa perché i risultati non sono mai venuti".

Così Pietro Vierchowod, intervenuto a Telenord per parlarte del momento della Samp, ha detto la sua anche su Dejan Stankovic: "So che è brutto cambiare 2-3 allenatori, ma per salvarmi avrei fatto anche quel cambio. Cosa ha dato alla squadra? La squadra può anche aver giocato bene, ma a me non interessa, io mi voglio salvare anche giocando male e facendo punti".