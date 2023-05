Ko pesante quello ottenuto dalla Lazio in casa dell'Inter, dove la squadra di Sarri ha subito tre gol in rimonta dai nerazzurri. "Non è questione di avere due rose, noi con la Sampdoria abbiamo vinto lo Scudetto giocando con i soliti undici, anche perché chi giocava non voleva uscire - dice Pietro Vierchowod a TV Play -. Ho visto Lazio-Inter, il primo tempo ha fatto un’ottima gara la Lazio, poi però nell’intervallo è rimasta negli spogliatoi e l’Inter ha giocato nella metà campo avversaria. La Lazio era andata in vantaggio ma poi se ti metti dietro contro l’Inter vengono ad attaccarti, a pressarti e puoi ripartire solo in contropiede. Nella ripresa hai rinunciato troppo presto a giocarti la gara, a Milano e contro l’Inter.

Lo sbaglio è stato quello di tirarsi dietro fin da subito nella ripresa, sono lunghi 45 minuti. Avrebbe dovuto rigiocare come nel primo tempo dove ha avuto più di qualche occasione. Se invece lasci il pallino all’Inter li costringi quasi a venirti ad attaccare".