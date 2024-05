Come da copione, Yann Sommer ha raggiunto oggi il ritiro della Nazionale svizzera, che da qualche giorno si è radunata a San Gallo per cominciare a preparare Euro 2024. Il portiere interista, che ha goduto di alcuni giorni di riposo dopo l'ultimo impegno di campionato con la maglia dell'Inter, ha raggiunto i compagni di squadra assieme ad altri big come Granit Xhaka, Yvon Mvogo, Manuel Akanji e gli altri 'italiani' Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Michel Aebischer e Dan Ndoye.