Secondo gol stagionale con la maglia del Brest per Martin Satriano, l'attaccante uruguayano in prestito ai bretoni dall'Inter. Ma questo è un gol che ha un grosso valore, perché con la sua zampata in piena area su cross dalla destra, anche grazie alla complicità del difensore avversario Lilian Rao-Lisoa che mette la gamba insieme all'avversario, Satriano ha regalato al Brest la vittoria contro l'Angers che vale il passaggio ai sedicesimi di Coupe de France

