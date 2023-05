Come due tifosi normalissimi, per rivivere insieme alla loro gente le stesse emozioni che 13 anni prima loro stessi avevano vissuto sul rettangolo di gioco. Ieri Marco Materazzi e Wesley Sneijder, due degli eroi del Triplete 2010, erano in Curva Nord a seguire Inter-Milan, con lo stesso trasporto del popolo nerazzurro che seguiva l'Euroderby e festeggiava con gioia scatenata la rete di Lautaro Martinez e il fischio finale.

MARCO MATERAZZI Y WESLEY SNEIJDER vieron el partido con los Ultras del Inter de Milán y ASÍ CELEBRARON el GOL que les daría el pase a la final de la #ChampionsLeague ante el Milan.#Materazzi #InterMilan #Inter #DerbyDellaMadoninna pic.twitter.com/IK1HgkGjMM — Juan Lorenzana (@juanloren91) May 16, 2023