Si è svolto oggi il raduno dei Video Match Officials, coordinato dal Responsabile della CAN Gianluca Rocchi e dal Componente Andrea Gervasoni. Presso il Centro VAR a Lissone, il focus è andato sugli episodi delle ultime giornate di campionato, con un'analisi specifica sulle caratteristiche principali di un VAR: precisione regolamentare, tempistica di intervento e modalità di comunicazione. Un lavoro, quello dei Video Match Officials, del quale il Presidente dell’AIA Carlo Pacifici si è detto soddisfatto durante la conferenza stampa tenuta ieri a Coverciano: "Un investimento importante riconosciuto in ambito internazionale", ha detto.

Nella prima giornata di raduno, alla presenza del Componente della CAN Mauro Tonolini, si è anche svolto il terzo incontro del percorso di palestra mentale con un progetto di Mental Economy Traning. L’obiettivo è quello, attraverso esercizi tecnologici per misurare i tempi di reazione, il Brain Strain e l'Heart Rate, di apprendere tecniche di ottimizzazione per gestire le emozioni mentre si lavora, aumentare la capacità di reazione, incrementare le qualità di velocità e concentrazione.