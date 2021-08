VIDEO – L’inter chiama i tifosi al Meazza: ‘Riprendiamoci casa nostra’

Online la clip motivazionale che invita i sostenitori della Beneamata a rinunciare ai comfort casalinghi per tornare finalmente allo stadio

Puntualissimo, l'Inter ha pubblicato online il video motivazionale per l'inizio della nuova stagione, chiamando a raccolta i tifosi ora che è finalmente possibile tornare allo stadio. Ed è questo il leit motiv della clip motivazionale, che sottolinea tutti i comfort casalinghi a cui un tifoso è disposto a rinunciare per respirare finalmente l'aria del Meazza: 'I M BACK. Dopo mesi in casa, ora riprendiamoci la nostra' il messaggio riassuntivo del video.