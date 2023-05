Inter-Milan è stata vista probabilmente in ogni angolo del globo terracqueo e le reaction agli apisodi chiave sono state migliaia. Tra queste spicca quella di Sergio Aguero, ospite di Star Plus, che quando il connazionale (e per qualcuno l'erede in Nazionale) Lautaro Martinez segna sgrana gli occhi e poi si lascia andare a un applauso. Perché alla fin fine non c'è argentino che non simpatitti per i colori nerazzurri.

Aguero’s reaction on Lautaro’s goal. 🇦🇷pic.twitter.com/8XpsZOtLag — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 16, 2023