Sbarcato ieri sera a Milano, un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia, oggi Josep Martinez è protagonista dei soliti step propedeutici prima della firma sul contratto che lo legherà all'Inter per le prossime stagioni. Dopo le visite mediche svolte all'Humanitas di Rozzano, il portiere spagnolo è arrivato in questi istanti al CONI per ottenere la classica idoneità sportiva. Ecco il video del suo arrivo girato dal nostro inviato:

