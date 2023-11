La Juventus supera il Cagliari sotto gli occhi di almeno tre ospiti d'eccezione: il tennista Novak Djokovic, ma anche i due ex bianconeri Sami Khedira e Stephan Lichtsteiner. Contro la squadra di mister Ranieri finisce 2-1 grazie alle reti dei due difensori Bremer (60') e Rugani (70'), con gol della speranza rossoblù firmato da Dossena (75'). Grazie a questo successo i bianconeri vanno a dormire da primi in classifica. Guarda gli highlights del match nel video in calce!