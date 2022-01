VIDEO – Eriksen, il piede è quello di sempre: tiro al sette in allenamento

Il danese continua ad allenarsi individualmente col sogno di giocare i Mondiale con la sua Danimarca

Il lungo percorso di Christian Eriksen verso il sogno di giocare il Mondiale in Qatar prosegue lontano dai riflettori, in campi che l'ex centrocampista dell' Inter mai avrebbe pensato di calcare prima di quel maledetto 12 giugno, quando al Parken di Copenaghen fu colto da un malore improvviso che ha cambiato i piani della sua vita.

Il danese, come noto, ha cominciato ad allenarsi sul terreno di gioco del Chiasso a livello individuale per riprendere quei ritmi che ha inevitabilmente perso a causa dell'inattività; quel che è rimasto uguale a prima è la sua straordinaria capacità di tiro, come testimoniato da un video amatoriale che lo stesso ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. Una conclusione da fuori area che si infila al sette non lasciando scampo al portiere malcapitato di turno.