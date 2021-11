VIDEO – Derby, scintille in tribuna tra Ghali e Salvini

Lo scontro verbale a distanza nella zona che ospitava dirigenti e vip

Non ci sono state soltanto le due coreografie e le emozioni di un derby finalmente vissuto con un San Siro quasi pieno, nella serata milanese di ieri. Momenti di tensione si sono vissuti in tribuna a San Siro, nella zona che ospita dirigenti e vip. Nel video che sta facendo il giro del web si vede il rapper Ghali che, tenuto a bada a fatica dagli steward, urla in direzione di Matteo Salvini, leader della Lega. Davanti allo stesso Salvini si scorge Paolo Maldini, dirigente del Milan, che invita alla calma.