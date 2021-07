VIDEO – Basilea corsaro in casa Grasshoppers, di Esposito il gol del 2-0

L'attaccante arrivato in prestito dall'Inter suggella la vittoria esterna della formazione rossoblu

Inizia benissimo l'avventura nella Super League svizzera per Sebastiano Esposito: l'attaccante arrivato in prestito dall'Inter ha infatti timbrato il cartellino al debutto in campionato col Basilea, suggellando il successo della formazione rossoblu in casa del Grasshoppers. Sua la rete del definitivo 2-0 esterno, dopo che il Basilea si era portato in vantaggio con un autogol di Leonardo Campana.