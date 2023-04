Bagno di folla per Kristjan Asllani a margine di Empoli-Inter disputata al Castellani. Il centrocampista ex dei toscani dopo il match si è concesso per abbracci, strette di mano, foto e autografi con vecchi e nuovi tifosi.

