VIDEO – Antonello: “Inter competitiva, sostenibile e moderna: è l’obiettivo”

Il Ceo nerazzurro: "Il contesto straordinario ha soltanto rallentato la nostra fase di crescita, costruita su fondamenta solide e una visione chiara"

Durante l'assemblea dei soci di stamattina, il management dell 'Inter ha illustrato le azioni intraprese per dare ulteriore forza al percorso verso l'equilibrio economico del club dopo un periodo complicato enormemente dall'impatto negativo che ha avuto la pandemia. Di seguito l'intervento integrale di Alessandro Antonello , CEO Corporate della Beneamata: "

"La conquista dello Scudetto è avvenuta al termine di una stagione complicatissima, che per la sua intera durata è stata caratterizzata dall’impatto socio-economico della pandemia. Il percorso verso la crescita sostenibile e la stabilità economica e finanziaria, basato principalmente sull’incremento dei ricavi, si è dovuto necessariamente confrontare con eventi straordinari che hanno travolto l’intero settore del calcio.

In una industry già caratterizzata da problemi sistemici e in forte disequilibrio si sono inseriti eventi senza precedenti. La pandemia ha colpito il nostro Club in una fase di espansione, a supporto della quale erano stati predisposti ingenti investimenti, generando quindi un impatto ancor più significativo e determinando un maggior rallentamento.