Nel corso del suo intervento per Rai Radio Uno, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è tornato anche a parlare dell'abrogazione del Decreto Crescita e delle conseguenze negative già ampiamente denunciate dal mondo del calcio: "Nell’immediato ci saranno diversi danni e alcuni paradossi. I danni sono economici, minori risorse e minore competitività delle squadre italiane che non potranno portare o far riportare campioni in Italia. I paradossi è che non ci saranno maggiori entrate per lo Stato, anzi ci sarà un minor gettito per l’erario e in più saranno danneggiati proprio i vivai e i giovani italiani. Sia perché ci saranno minori risorse sia perché non ci sarà più il regime speciale per i campioni, ci sarà il regime ordinario e quindi in realtà i giovani saranno meno tutelati”.

Altro tema scottante, quello degli stadi: "Restano la priorità per il calcio italiano, è dove l’Italia ha perso maggiormente negli ultimi anni. Bisogna correre e che il Governo ci dia una mano non dal punto di vista economico-finanziario quanto per snellire le procedure e valutare scelte più importanti dal punto di vista della gestione favorendo gli impianti di proprietà”. Infine, un auspicio per il 2024: "Speriamo sia l'anno delle riforme. Come auspichiamo un proseguo in Europa delle squadre italiane. speriamo possano essere compiute le riforme per andare verso una maggiore sostenibilità dei costi e anche un maggiore investimento su giovani e vivai. È questo un tema che ci sta a cuore, abbiamo già nei mesi scorsi modificato le regole per il campionato Primavera per poter avere più giocatori italiani o comunque convocabili per le nazionali".