Vezzali: “Stadi, io sono per l’apertura. Percentuali attuali punto di partenza”

Il sottosegretario allo Sport: "Dobbiamo valutare la situazione pandemia e le condizioni epidemiologiche"

A margine di un convegno al Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, è tornata sul tema della percentuale di capienza di stadi e palasport: "Le percentuali attuali vogliono essere solo un punto di partenza. Ovviamente siamo tutti molto cauti e dobbiamo valutare quelle che sono le condizioni epidemiologiche e quella che è la situazione della pandemia ma se tutto dovesse andare come deve andare sicuramente io mi auguro che questo sia solo un punto di partenza e presto si possa arrivare anche nei palazzetti e al chiuso a un 50%. Io sono per la riapertura al pubblico: già in luglio mi ero espressa per un 75% negli stadi o negli eventi all'aperto e per un 50% al chiuso. Quello che era venuto fuori era un 50% all'aperto ma che in base alla distanza prevista non poteva essere effettivo e un 25% al chiuso. Nei primi dieci giorni di agosto - ha argomentato Vezzali - abbiamo lavorato tantissimo ascoltando tutte le parti in causa, dai presidenti federali alle leghe di pallavolo basket e calcio, c'è stato un lavoro anche con il Cts e il ministro della Salute e - ha concluso - siamo riusciti a garantire un 50% effettivo all'aperto e da un 25% siamo passati a un 35% al chiuso".