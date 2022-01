Vezzali: “Stadi con più pubblico? Solo quando la situazione lo consentirà”

Il Sottosegretario allo Sport: "La decisione di ridurre la capienza a 5mila spettatori è un messaggio chiaro"

Lungo intervento nel corso della trasmissione '90° Minuto' per Valentina Vezzali, Sottosegretario allo Sport. L'ex olimpionica della scherma italiana ha confermato quanto affermato ieri dal suo omologo all'Economia Federico Freni in merito al ristoro previsto per il mondo dello sport: "Stiamo lavorando come Governo a un decreto ristori di circa un miliardo di euro per questo primo trimestre e come Dipartimento Sport stiamo introducendo delle misure per rifinanziare il fondo spese Covid che gli organismi sportivi stanno sostenendo e che con questo nuovo protocollo a maggior ragione sosterranno ancora di più. Così come stiamo prevedendo il rifinanziamento di un fondo ad hoc per gli organismi sportivi che hanno subito anche il caro bollette che ha colpito tutta l'Italia. In legge di Bilancio siamo intervenuti per mettere in atto la rateizzazione per il pagamento delle imposte fiscali e dei contributi previdenziali- ha aggiunto la sottosegretaria- Stiamo intervenendo in maniera importante".