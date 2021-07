Vezzali: “Riapertura stadi al 50% un punto di partenza”

Le parole del sottosegretario allo sport

Valentina Vezzali, attuale sottosegretario allo Sport del Governo Draghi, ha parlato a Gazzetta.it delle decisioni in tema di riaperture. "Sono svariate settimane che sono entrata in contatto con il ministro Speranza e il Cts. C'è stato un lavoro intenso che ha portato noi come dipartimento alla proposta in cabina di regia del 75% per le riaperture all'aperto e al 50% al chiuso. La decisione del governo è stata per le riaperture al 50% all'aperto e al 25% al chiuso in zona bianca. Credo che la decisione sia stata frutto di un ragionamento su un rischio consapevole nell'ottica dei contagi che stanno risalendo in questo periodo. Sono comunque un punto di partenza con la speranza che la situazione epidemiologica possa migliorare e si vada verso l'annullamento dei contagi anche grazie alle vaccinazioni".